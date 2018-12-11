رياضة | كورة ستار link - مشاهدة مباراة برشلونة وتوتنهام بث مباشر اليوم السبت 11-12-2018 دوري ابطال اوروبا | لايف HD

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كورة ستار link - مشاهدة مباراة برشلونة وتوتنهام بث مباشر اليوم السبت 11-12-2018 دوري ابطال اوروبا | لايف HD

يمر فريق برشلونة الإسباني بفترة صعبة مؤخراً حيث لم يتمكن من تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات خاضها في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث تعادل أمام أتلتيكو بيلباو وجيرونا وهزم أمام ليجانيس.

ويسعى العملاق الكتالوني لمصالحة جماهيره والفوز بالاختبار الثاني له في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم بعدما نجح في تحقيق الفوز في الجولة الافتتاحية برباعية نظيفة أمام فريق آيندهوفن الهولندي، كذلك يحاول تأمين صدارة المجموعة التي وصفها الكثيرون بأنها الأصعب في البطولة هذا العام، ذلك عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على فريق توتنهام الإنجليزي ضمن منافسات المجموعة الثانية لدوري الأبطال.

من ناحية أخرى سيحاول الفريق الإنجليزي تعويض هزيمته في الجولة الأولى أمام فريق إنتر ميلان الإيطالي الذي نجح في قلب الطاولة على توتنهام بعد أن كان متقدماً بهدف نظيف، وانتهت المباراة 2-1 للفريق الإيطالي، فهل ينجح توتنهام في التعويض أمام فريق بحجم برشلونة؟ هذا ما سنعرفه في مباراة الغد الأربعاء.

موعد مباراة توتنهام وبرشلونة

تقام مباراة توتنهام وبرشلونة، 21:00 بتوقيت القاهرة،22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وبرشلونة

تذاع مباراة توتنهام وبرشلونة ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، عبر شاشة قناة beIN SPORTS HD 1، ويعلق عليها يوسف سيف.

التشكيلة المتوقعة لفريق توتنهام

ومن المتوقع أن يدخل فريق توتنهام، والذي تبلغ قيمته السوقية «830.50 مليون يورو» بقيادة الأرجنتيني بوكيتينو المباراة بتشكيل يتكون من:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

الدفاع: كيران تريبير، دافينسون سانشيز، توبي ألدرفايريلد، داني روز.

الوسط: إريك دير، هاري وينكس، لوكاس مورا، إريك لاميلا، سون هيونج مين.

الهجوم: هاري كين.

التشكيلة المتوقعة لفريق برشلونة

ومن المتوقع أن يدخل فريق برشلونة، والذي تبلغ قيمته السوقية «1.14 بليون يورو» بقيادة الإسباني فالفيردي المباراة بتشكيل يتكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمو لينجليه، جوردي أبا.

الوسط: فيليبي كوتينيو، ايفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، أرتورو فيدال.

الهجوم: لويس سواريز، ميسي.

كورة ستار link - مشاهدة مباراة برشلونة وتوتنهام بث مباشر اليوم السبت 11-12-2018 دوري ابطال اوروبا | لايف HD