رياضة | يلا شوت الجديد HD neymar.. هنا مشاهدة مباراة Psg vs Red star الا بث مباشر على Bein sports كورة ستار مباشرة بجودة عالية

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يحل باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفًا على النجم الأحمر الصربي في العاشرة مساء اليوم، بملعب "ريد ستار ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويتصدر نابولى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، يليه باريس سان جيرمان الفرنسى فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، ثم ليفربول الإنجليزى فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، والنجم الأحمر الصربى فى المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.
ويحتاج باريس سان جيرمان لتحقيق الفوز من أجل خطف إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة الثالثة إلى دور الـ 16، في الوقت الذي سيقاتل أصحاب الأرض بكل قوة لانتزاع النقاط الثلاث، للحفاظ على حظوظه في احتلال المركز الثالث المؤهل لمسابقة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".
ولن تكون مهمة باريس سان جيرمان فى تحقيق الفوز على النجم الأحمر بالعاصمة الصربية "بلجراد"، "سهلة"، بعدما انتزع النجم الأحمر التعادل السلبي من نابولي على ملعبه ووسط جماهيره قبل أن يتغلب على ليفربول بهدفين دون مقابل.
استقر توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بشكل كبير علي التشكيل الأساسي لمواجهة النجم الأحمر الصربي، ضمن منافسات الجولة الاخيرة، بدورالمجموعات، في بطولة دوري أبطال أوروبا.
ومن المتوقع أن يبدء فريق باريس سان جيرمان المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمي: ألفونس أريولا
خط الدفاع: خوان بيرنات ـ تياجو سيلفا ـ ماريكينيوس ـ توماس مونييه.
خط الوسط: أدريان رابيو ـ ماركو فيراتي ـ موسي ديباي.
خط الهجوم: كليان مبابي ـ نميار دا سيلفا ـ إديسون كافاني.
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