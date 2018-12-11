رياضة | يلا شوت Live.. مشاهدة مباراة برشلونة وتوتنهام بث مباشر يلا شوت الثلاثاء 11-12-2018 رابط يوتيوب ماتش برشلونة ضد توتنهام

يلا شوت Live.. مشاهدة مباراة برشلونة وتوتنهام بث مباشر يلا شوت الثلاثاء 11-12-2018 رابط يوتيوب ماتش برشلونة ضد توتنهام

سيستضيف ملعب ويمبلي غداً الأربعاء 3/10/2018 فريقي برشلونة وتوتنهام في مباراة نارية بالجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة و توتنهام بدوري أبطال أوروبا

وينافس العملاق الإسباني كعادته على اللقب بقوة؛ ليصبح من أهم المرشحين المتوقعين للفوز بلقب البطولة؛ في مباراته لن تمر مرور الكرام أمام خصمه الإنجليزي العنيد توتنهام.

وستنقل مباراة برشلونة و توتنهام بدوري أبطال أوروبا حصرياً على قناة beIN SPORTS HD 1 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت السعودية.

وستبدأ مباراة برشلونة و توتنهام على ملعب ويمبلي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت السعودية .

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني بعد مرور 15 جولة برصيد 31 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب المنافسين إشبيلية وأتلتيكو مدريد، أما توتنهام فيحتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 16 جولة برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين عن تشيلسي الرابع، و6 نقاط عن ليفربول المتصدر.

وتنطلق مباراة برشلونة وتوتنهام تحديدًا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضًا الساعة الثانية عشر صباحًا من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

وتنقل مباراة برشلونة وتوتنهام بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وتوتنهام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيرًا سوف تكون مباراة برشلونة وتوتنهام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

يلا شوت Live.. مشاهدة مباراة برشلونة وتوتنهام بث مباشر يلا شوت الثلاثاء 11-12-2018 رابط يوتيوب ماتش برشلونة ضد توتنهام