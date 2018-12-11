اخبار الرياضه

رياضة | يلا شوت Live.. مشاهدة مباراة برشلونة وتوتنهام بث مباشر يلا شوت الثلاثاء 11-12-2018 رابط يوتيوب ماتش برشلونة ضد توتنهام

0 نشر
0 0

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت Live.. مشاهدة مباراة وتوتنهام بث مباشر يلا شوت الثلاثاء 11-12-2018 رابط يوتيوب ماتش برشلونة ضد توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت Live.. مشاهدة مباراة برشلونة وتوتنهام بث مباشر يلا شوت الثلاثاء 11-12-2018 رابط يوتيوب ماتش برشلونة ضد توتنهام

سيستضيف ملعب ويمبلي غداً الأربعاء 3/10/2018 فريقي برشلونة وتوتنهام في مباراة نارية بالجولة الثانية من دور مجموعات .

موعد مباراة برشلونة و توتنهام بدوري أبطال أوروبا

وينافس العملاق الإسباني كعادته على اللقب بقوة؛ ليصبح من أهم المرشحين المتوقعين للفوز بلقب البطولة؛ في مباراته لن تمر مرور الكرام أمام خصمه الإنجليزي العنيد توتنهام.

وستبدأ مباراة برشلونة و توتنهام على ملعب ويمبلي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت .

القنوات الناقلة لموعد مباراة برشلونة و توتنهام بدوري أبطال أوروبا

وستنقل مباراة برشلونة و توتنهام بدوري أبطال أوروبا حصرياً على قناة beIN SPORTS HD 1 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت السعودية.

ويحتل برشلونة صدارة بعد مرور 15 جولة برصيد 31 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب المنافسين إشبيلية وأتلتيكو مدريد، أما توتنهام فيحتل المركز الثالث في الممتاز بعد مرور 16 جولة برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين عن الرابع، و6 نقاط عن المتصدر.

وتنطلق مباراة برشلونة وتوتنهام تحديدًا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضًا الساعة الثانية عشر صباحًا من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

وتنقل مباراة برشلونة وتوتنهام بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وتوتنهام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيرًا سوف تكون مباراة برشلونة وتوتنهام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

يلا شوت Live.. مشاهدة مباراة برشلونة وتوتنهام بث مباشر يلا شوت الثلاثاء 11-12-2018 رابط يوتيوب ماتش برشلونة ضد توتنهام

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | يلا شوت Live.. مشاهدة مباراة برشلونة وتوتنهام بث مباشر يلا شوت الثلاثاء 11-12-2018 رابط يوتيوب ماتش برشلونة ضد توتنهام على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد
2018 © - -
الرجوع الى الاعلى