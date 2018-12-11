ليس بيليه أول من نال لقب «الجوهرة السوداء» نجم عربي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نال النجم البرازيلي بيليه، لقب “الجوهرة السوداء” وارتبط اللقب به واشتهر نجم “السامبا” على مر العصور بهذا اللقب.

عشاق كرة القدم عندما يسمعون لقب “الجوهرة السوداء” فإن أول من يتبادر إلى ذهنهم، الأسطورة بيليه، ولكن في واقع الأمر هناك لاعب سبق أيقونة البرازيل إلى حمل هذا اللقب.

ووفقا لـ”روسيا اليوم” فإن أول من لقب بـ”الجوهرة السوداء” هو العربي بن مبارك، لاعب كرة القدم المغربي في نهاية أربعينيات القرن الماضي، أي قبل أن يسطع نجم بيليه مع منتخب بلاده البرازيل في مونديال 1958، وبعدها في كأس العالم 1962.

العربي بن مبارك، كان لاعبا ماهرا وموهوبا بالفطرة، وتنافست أقوى الأندية الأوروبية للظفر بخدماته في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، وصنع أمجاد الأندية التي دافع عن ألوانها، أبرزها مارسيليا الفرنسي، وأتلتيكو مدريد الإسباني.

على الرغم من ذلك فلإن اللاعب لم ينل حقه ونصيبه من الشهرة والاهتمام، وربما الحظ أيضا لم يسعفه ليحفر اسمه بأحرف من ذهب في سجلات كرة القدم، إذ تزامن ظهوره وتألقه مع اندلاع الحرب العالمية الثانية.

ولد العربي بن مبارك في 16 يونيو 1917 بمدينة الدار البيضاء ونشأ يتيما وتكفلت جدته بتربيته، وعاش طفولته بحي شعبي في وضع اقتصادي متواضع اضطره لدخول سوق الشغل مبكرا لتوفير قوته وقوت أسرته اليومي.

شغف بن مبارك بكرة القدم وصعوبة الوضع الاقتصادي دفعاه إلى مغادرة المدرسة مبكرا دون أن يجتاز المرحلة الابتدائية، رغم حرص جدته على ثنيه عن هوايته.

ويعد بن مبارك من أفضل لاعبي الكرة الذين أنجبتهم الملاعب المغربية والأفريقية عموما، ويصنفه الاتحاد الفرنسي كرابع أفضل من حمل قميص منتخب “الديوك”، بعد زين الدين زيدان، وكوبالا، وميشيل بلاتيني.. وعاش بن مبارك وحيدا في آخر حياته بعد وفاة زوجته، ووافته المنية عام 1992.