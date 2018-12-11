كريستيانو رونالدو يفتقد غريمه اللدود

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، أنه يرغب في قدوم النجم قدوم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، للدوري الإيطالي يوما ما.

صحيفة “لاجازيت ديللو سبورت” الإيطالية نقلت عن كريستيانو قوله: لا يمكن الحديث عن لاعبين بعينهم في يوفنتوس، لكن يمكن القول أن تلك المجموعة هي أفضل من لعبت معهم خلال مسيرتي، نحن هنا فريق واحد، في مكان أخر، يمكن لشخص أن يشعر بأنه أكبر من أخر، لكن هنا، الجميع متساوي.

رونالدو أضاف، هنا يريدون الفوز دائما، بالنسبة لي هذا أمر رائع، أدرك الفوارق، في مدريد كانوا متواضعون، لكن في يوفنتوس تشعر بأن التواضع أكثر، الأمر مختلف تماما بين مدريد ويوفنتوس، هنا هم أكثر من عائلة.

وعن ليونيل ميسي قال: ربما أنا من يفتقده، لقد لعبت في إنجلترا وإسبانيا وحاليا إيطاليا بجانب منتخب بلدي، لكن هو مستمر في إسبانيا، بالنسبة لي الحياة تحدي، أحب ذلك وأحب أن أجعل الناس سعداء، أود أن يأتي ميسي إلى إيطاليا يوما ما، لكن إذا كان سعيدا هناك، فأنا أحترمه، هو لاعب رائع وشخص جيد، لا أفتقد لأي شئ هنا، أنا سعيد بتجربتي الجديدة.