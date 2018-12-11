أعلن نادي الزمالك عن انتهاء الأزمة الخاصة بنادي ماريتمو البرتغالي من خلال الوصول إلى تسوية مع إدارة النادي.

ونشر الزمالك عبر موقعه الرسمي أن إدارة الزمالك كانت قد أرسلت وفدًا يضم إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة وشريف إسلام مدير التسويق من أجل التفاوض مع إدارة النادي لإنهاء الأزمة الخاصة بمستحقات محمد إبراهيم المتأخرة.

وأضاف الزمالك أن الوفد نجح في التوصل إلى اتفاق تسوية مع ماريتمو بشأن سداد المستحقات المتأخرة ليتم حفظ القضية التي حركها النادي البرتغالي في المحكمة الرياضية.

وكان الزمالك مُهددًا بخصم نقاط بسبب هذه القضية قبل أن يتم التوصل لحل هذه الأزمة.

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن نهاية أزمته مع نادي ماريتمو البرتغالي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة أنباء أونا وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة أنباء أونا ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .