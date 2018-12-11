شكرا لقرائتكم بتروجت يستغيث بسبب التحكيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مسئولو بتروجت بالعدالة التحكيمية خلال مباريات الفريق المقبلة بعد الظلم الواضح الذى تعرض له الفريق فى لقاء الأمس أمام المقاولون العرب والذى تغاضى فيه حكم اللقاء أحمد عبد الله عن ركلتى جزاء للفريق البترولى .

كان المقاولون العرب قد نجح فى تحقيق الفوز على بتروجت بثلاثة أهداف مقابل للاشئ رفعت رصيده إلى 23 نقطة فى المركز الرابع للمجموعة ، بينما تجمد رصيد بتروجت عند 15 نقطة فى المركز السادس عشر للمسابقة .

اكد حمادة أنور مدير الكرة لبتروجت أنه مستاء من اختيارات أطقم التحكيم لفريقه خاصة وأن المرحلة المقبلة ستشهد صعوبة المواجهات وتحتاج لحكام خبرة يستطيعوا إدارة تلك اللقاءات بكل حيادية بعيدا عن الشد العصبى .

وأضاف أنور أنه قليلا ما يتحدث عن التحكيم فى أى لقاء سواء عندما كان يعمل فى نفس المنصب بنادى الزمالك او حاليا فى بتروجت ، إلا أن يشعر بالمرارة نظرا لأن مباريات بتروجت دائما ما يأتى لها حكام درجة أولى وهو ما يؤدى لوجود أخطاء كثيرة فى التحكيم مثلما حدث فى لقاء الأمس أمام المقاولون عندما تغاضى حكم اللقاء عن ضربتى جزاء لفريقه ، بالإضافة لإحتسابه ضربة حرة مباشرة بالخطأ لطاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون نجح من خلالها محمد سمير مدافع الذئاب فى إحراز الهدف الأول لفريقه .

وأختتم مدير الكرة ببتروجت حديثه بأنه اجرى اتصالا هاتفيا بعصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام وشرح له الأخطاء التى حدثت خلال اللقاء وطالبه بضرورة تعيين حكام دوليين فى اللقاءات المقبلة خاصة وأن الموقف لا يحتمل اخطاء جديدة .