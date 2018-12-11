شكرا لقرائتكم المغرب تفوز على مدغشقر بأمم إفريقيا للكرة الشاطئية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق المنتخب المغربي فوزا هاما وصعبا على منتخب مدغشقر، بستة أهداف مقابل أربعة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، في الجولة الثالثة، من مباريات المجموعة الثانية، ببطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية المقامة على شرم الشيخ بمصر.

وخطف المنتخب المغربي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، خلفا للمنتخب المصري الذي حصد المركز الأول بشكل رسمي، ويتبقى له مباراة مع منتخب كوت ديفوار صاحب الثلاث نقاط، بينما تجمد رصيد منتخب مدغشقر عند ثلاث نقاط.

وتقام بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية في مدينة شرم الشيخ، بتنظيم مشترك بين الاتحاد المصري لكرة القدم، وشركة بريزنتيشن سبورتس الحاصلة على حقوقها من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".