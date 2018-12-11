كشف غموض طائرة ميسي

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جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية عن التفاصيل الخاصة بطائرة الأرجنتينى ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الأسبانى للرد على الأنباء التى ترددت حول ملكيته لتلك الطائرة.

أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو"الكتالونية، إلى أن الطائرة التى يتنقل بها ميسي وأسرته ليست مملوكة له ولكن لشركة طيران أرجنتينية وتقوم بتأجيرها إلى رجال الأعمال والشخصيات الشهيرة ولاعبى كرة القدم البارزين.



أوضحت الصحيفة، إن ليونيل ميسي قام بتأجير الطائرة الأرجنتينية ومن ثم قام مسئولو الشركة بوضع رقم قميص نجم برشلونة "10" عليها، مع كتابة أسماء أسرته بالترتيب بدءاً به ومروراً بأنطونيلا روكوزو ثم تياجو وسيرو وماتيو على درجات سلم مطلع الطائرة.





وردت الصحيفة الكتالونية على بعض التقارير الصحفية التى قالت أن ميسي اشترى طائرة خاصة مقابل 15 مليون دولار، وجاء هذا الاستنتاج بسبب تواجد أسماء عائلته على متن السلم.