س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى الليلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق الإسماعيلى مع دقات التاسعة مساء اليوم الثلاثاء ضيفاً ثقيلاً على نظيره الرجاء المغربى باستاد محمد الخامس فى إطار مباريات إياب دور الستة عشرة للبطولة العربية.

ويرصد "الخليج 365 " كل ما تريد معرفته عن مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى الليلة فى السطور التالية..

س: ما نتيجة مباراة الذهاب بين الإسماعيلى والرجاء المغربى؟

ج: أقيمت مباراة الذهاب بين الإسماعيلى والرجاء المغربى فى أكتوبر الماضى على استاد الإسماعيلية وانتهت بالتعادل السلبى.

س: ما سيناريوهات صعود الإسماعيلى للدور التالى للبطولة؟

ج: مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى تتطلب فوز الدراويش بأى نتيجة أو التعادل الإيجابى لاستمرار المنافسة على اللقب العربى هذا الموسم الذى يطمع الإسماعيلى فى التتويج به لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج المحلية، ولحصد إحدى البطولات التى يشارك فيها هذا الموسم وهى كأس مصر والبطولة العربية وبطولة دورى أبطال أفريقيا وذلك فى ظل صعوبة المنافسة على مسابقة الدورى.

س: ماذا فعل الإسماعيلى مع أندية المغرب فى 4 مواجهات سابقة؟

ج: مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى تعد هذه المباراة الخامسة للدراويش على الملاعب المغربية، حيث سبق وخاض 4 مباريات فى بطولتين مختلفتين، فاز فى مواجهتين وتعادل فى لقاء وخسر فى مثله، سجل لاعبوه 7 أهداف ومنى مرماه 3 أهداف وحافظ على شباكه نظيفة "كلين شيت" فى مباراتين.

س: ماذا فعل الإسماعيلى والرجاء فى المباراة الأخيرة قبل صدام الليلة؟

ج: قبل مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى يعيش فريق الدراويش فترة جيدة بتأهله لدور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا مُتخطيًا عقبة ماسيجير البوروندى بمجموع المباراتين 3-1 وضرب موعدًا مع القطن الكاميرونى فى دور الـ32، فيما خسر الرجاء المغربى، من الفتح الرباطى بهدف نظيف ضمن منافسات الدورى المحلى، جاء ذلك بعد أن قام الأسبانى كارلوس جاريدو المدير الفنى للرجاء، بإراحة عدد من اللاعبين الأساسيين بسبب ضغط المباريات المحلية والأفريقية والعربية، وأقام لاعبو الفتح قبل بداية المباراة ممر شرفى لفريق الرجاء احتفالًا بلقب كأس الكونفدرالية الذى توج به الأخير على حساب فيتا كلوب الكونغولى.

س: ماذا قدم فييرا مع الإسماعيلى قبل مواجهة الرجاء المغربى؟

ج: تعد مباراة الليلة هى المباراة الأخيرة للبرازيلى يوسف فييرا مع الدراويش بعد أن أبلغ إدارة الاسماعيلى بعزمه الرحيل عن منصبه لظروف أسرية، وقضى فييرا 68 يومًا على رأس القيادة الفنية للدراويش، حيث تولى المدرب البرازيلى تدريب الدراويش فى 4 أكتوبر الماضى، خلفًا للمدرب الجزائرى خير الدين مضوى.

وقاد فييرا الإسماعيلى فى 10 مباريات فاز فى 5 وتعادل فى 2 وخسر 3 وسجل الدراويش تحت قيادته 12 هدفًا وتلقت شباكه 7 أهداف.

س: ماذا قال جاريدو عن مواجهة الإسماعيلى؟

ج: أكد الإسبانى خوان كارلوس جاريدو المدير الفنى لفريق الرجاء المغربى معرفته بالإسماعيلى جيدًا، وقال للاعبين: "سنواجه فريقًا كبيرًا، أصبح أفضل بعد تولى البرازيلى جورفان فييرا الإدارة الفنية للفريق، المباراة ستتخطى حاجز كرة القدم نظرًا لعشق الشعبين للكرة بشكل كبير، مضيفًا الدراويش يضم لاعبين مميزين وأهم ما يميزه هو جماعية الأداء ولا يعتمد على النجم الأوحد، سنلعب المباراة من أجل خطف الفوز واستكمال النتائج المميزة التى نحققها خلال الفترة الحالية".