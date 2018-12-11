شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين مسئولى المصرى والزمالك لتحديد الإعارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مصطفى يونس مدير الكرة بالمصرى والمدير الفنى المؤقت للفريق بصحبة عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادى الساحلى جلسة خاصة مع مسئولى الزمالك عقب لقاء الذهاب بالكونفيدرالية الأفريقية، لبحث ملف الاستعانة ببعض اللاعبين الزملكاوية على سبيل الإعارة لتدعيم صفوف الفريق فى الميريكاتو الشتوى يناير المقبل .
وقد اكد مصطفى يونس فى تصريحات خاصة أن مسئولى الزمالك قاموا بالاتصال به شخصيا عقب اللقاء الأخير الذى جمع الفريقين وطالبوه بتحديد احتياجاته فى الشتاء، وعقد جلسة داخل نادى الزمالك للاتفاق على كافة المتطلبات وحسمها فى ظل العلاقة القوية التى تربط الناديين منذ القدم .
وأضاف يونس أنه سعيد بالعلاقة الجيدة التى تجمع مجلس إدارة الناديين ، مؤكدا أن الفريق يحتاج الكثير لتدعيم صفوفه والعودة لسابق عهده .
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