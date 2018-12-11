شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستفسر عن ملعب مباراة القطن.. والجبلاية تؤكد: حتى الآن فى بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك، التواصل مع مسئولى اتحاد الكرة خلال الساعات الماضية بخصوص نقل مباراة القطن التشادى يوم السبت المقبل فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية لملعب برج العرب بالإسكندرية بدلا من بتروسبورت بالقاهرة. وترددت أنباء خلال الساعات الماضية حول نقل مباراة الزمالك فى افتتاح مشواره ببطولة الكونفدرالية الأفريقية لتقام بملعب برج العرب بالإسكندرية . أوضح المصدر الزملكاوى أن مسئولو اتحاد الكرة أكدوا إقامة المباراة فى ملعب بتروسبورت حتى الآن وعدم تلقى أى إخطارات رسمية من الأمن بنقل اللقاء وإن كان هذا وارد الحدوث خلال الساعات الماضية . وقام مجلس إدارة نادى الزمالك بطباعة 10 آلاف تذكرة للجماهير الراغبة فى حضور مباراة القطن التشادى وتم تحديد ملعب بتروسبورت فى التذاكر ولكن حال إصدار الأمن قرارا بنقل المباراة سيتم الالتزام به وتعديل ملعب اللقاء .

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