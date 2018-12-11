شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جريشة يكشف أسباب صعوبة مواجهة الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد محمد محسن أبو جريشة المدرب العام للإسماعيلى العوامل التى تؤدى لصعوبة مواجهة فريقه ضد الرجاء المغربى.

ساعات قليلة ويتحدد آخر المتأهلين لربع نهائى البطولة العربية، عندما يحل الدراويش ضيفًا على النادى المغربى فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات إياب دور الـ16 بكأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب محمد الخامس.

وقال أبو جريشة، فى تصريحات للموقع الرسمى للإسماعيلى، إن هذا اللقاء صعب على الفريقين بالرغم من وجود حافز كبير للمنافس بعد تحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة الذهاب بالإسماعيلية.

وكانت المواجهة الأولى التى أقيمت يوم 29 أكتوبر الماضى، قد انتهت بالتعادل السلبى.

وأضاف "أبو جريشة" أن الرجاء يمتلك معنويات مرتفعة بعد التتويج بلقب كأس الكونفدرالية، بالإضافة إلى الحضور الجماهيرى المنتظر مساندته.

وأوضح أن لاعبيه على قدر كبير من المسئولية، خاصة أنها تعلم مدى أهمية الفوز فى هذا اللقاء لإسعاد جماهيرهم.