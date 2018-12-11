شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير وأبو ريدة فى شرم الشيخ لحضور نهائى أمم أفريقيا للكرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجه أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة إلى شرم الشيخ الخميس المقبل برفقة هانى أبو ريدة رئيس الجبلاية لحضور نهائى أمم أفريقيا للكرة الشاطئية الجمعة المقبل. كما يصل الخميس أيضا حازم إمام وسيف زاهر لحضور المباراة النهائية، بجانب أحمد أحمد رئيس الكاف. ويتواجد خالد لطيف عضو اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية فى شرم الشيخ قبل انطلاق البطولة لمتابعة كل الترتيبات الخاصة بالبطولة.

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