شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تخطف المركز الثانى فى مجموعة "مصر" بأمم أفريقيا للكرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق المنتخب المغربى فوزا مهما وصعبا على منتخب مدغشقر بستة أهداف مقابل أربعة، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، فى الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية، ببطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية المقامة على شرم الشيخ بمصر.

وخطف المنتخب المغربى المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، خلفا للمنتخب المصرى الذى حصد المركز الأول بشكل رسمى، ويتبقى له مباراة مع منتخب كوت ديفوار صاحب الثلاث نقاط، بينما تجمد رصيد منتخب مدغشقر عند ثلاث نقاط.

وتقام بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية فى مدينة شرم الشيخ، بتنظيم مشترك بين الاتحاد المصرى لكرة القدم، وشركة بريزنتيشن سبورتس الحاصلة على حقوقها من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".