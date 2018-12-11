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شكرا لقرائتكم خبر عن صور..وزير الرياضة يكرم أبطال العالم فى كرة السرعة والان مع تفاصيل الخبر
تكريم منتخ بكرة السرعة
تكريم منتخب السرعة
ومنح وزير الشباب والرياضة درع الوزارة إلى اتحاد كرة السرعة برئاسة المستشار عمرو حسين، كما منح وزير الرياضة شهادات تكريم للاعبين والأجهزة الفنية للمنتخب.
كرة السرعة
منتخب السرعة
ومن جانبه أكد عمرو حسين رئيس الاتحاد أن رياضة "كرة السرعة" رياضة مصرية خالصة، ونسعى لنشرها فى مختلف دول العالم، كما أنها تعد مناخا جيدا للصناعة والاستثمار فى الرياضة كون مصر تمتلك كل مقومات اللعبة ونستطيع تنميتها والعمل على تدبير احتياجاتها من خلال إنتاج الأدوات الرياضية التى تحتاجها اللعبة وتصديرها إلى العالم، معرباً عن أمله فى إدراج اللعبة ضمن الألعاب الأولمبية خلال الفترة المقبلة.
وحرص وزير الشباب والرياضة على تكريم المنتخب الوطنى لكرة السرعة بعد فوزه ببطولة العالم.
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