بيراميدز يكشف.. كيف يتعاقد الفريق مع صفقات جديدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أوضحأحمد حسن المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز عن الطريقة التي يتم بناء عليها التعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات.

وخلال تصريحات لراديو أون سبورت قال الصقر: "في الوقت الحالي نادي بيراميدز لديه لجنة كرة مكونة من أكثر من عضو على رأسهم المستشار تركي آل الشيخ مستثمر النادي، وحسام البدري، وهادي خشبة ومحمد العاصي وأنا".

وأضاف: "نقوم بالتشاور بيننا حول أفضل العناصر المتاحة ثم يتم مناقشة الأمر مع الجهاز الفني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، وبناء عليه يتم رفع توصية لآل الشيخ".

وتابع: "احتياجات الجهاز الفني تكون لها الأولوية في تحديد اختيارات الصفقات الجديدة، الفريق يمتلك أكثر من لاعب جيد، ومع ذلك نلجأ لبعض التدعيمات داخل الفريق حتى يكتب للتجربة النجاح في النهاية".

وعن مصير أجانب الفريق بعد التعاقد مع إيريك تراوري لاعب مصر للمقاصة قال حسن: "لدينا اكثر من لاعب اجنبي في صفوف الفريق خاصة بعد التعاقد مع تراوري أصبحوا خمسة لاعبين، بالتأكيد سيكون هناك تضحية بأحد الأجانب خاصة وإن كان هناك الأفضل".

جدير بالذكر أن بيراميدز أعلن عن ضم ثلاثة لاعبين حتى الآن خلال فترة الانتقالات الشتوية وهو عمرو مرعي، إيرك تراوري، وحامد حمدان.