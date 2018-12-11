الزمالك يعلن نهاية أزمته مع نادي ماريتمو البرتغالي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي الزمالك عن انتهاء الأزمة الخاصة بنادي ماريتمو البرتغالي من خلال الوصول إلى تسوية مع إدارة النادي.

ونشر الزمالك عبر موقعه الرسمي أن إدارة الزمالك كانت قد أرسلت وفدًا يضم إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة وشريف إسلام مدير التسويق من أجل التفاوض مع إدارة النادي لإنهاء الأزمة الخاصة بمستحقات محمد إبراهيم المتأخرة.

وأضاف الزمالك أن الوفد نجح في التوصل إلى اتفاق تسوية مع ماريتمو بشأن سداد المستحقات المتأخرة ليتم حفظ القضية التي حركها النادي البرتغالي في المحكمة الرياضية.

وكان الزمالك مُهددًا بخصم نقاط بسبب هذه القضية قبل أن يتم التوصل لحل هذه الأزمة.