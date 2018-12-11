بعد هجومه على عبدالحفيظ.. نجم الزمالك يوضح موقفه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

أوضح أيمن يونس نجم الزمالك السابق ومحلل المباريات الحالي، من موقفه بالهجوم ضد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي.

وكان يونس هاجم عبدالحفيظ، عقب مباراة الأهلي والجونة بالدوري، مشيرًا إلى أن تصريحات غير مقبوله، قبل أن يعلم بهجوم رئيس الزمالك ضده.

وكتب يونس عبر تويتر: "سأظل رافضا لكل أنواع التطاول والتراشق والتعصب والتطرف أيا كانت الانتماءات، حتي لو من بيتي نادي الزمالك".

وأكمل: "لن أقبل التطاول ولم أقبله يوما، وأعلنها بوضوح.. هذه هي تربيتنا، هذه هي أخلاقنا منذ كان عمري ١٤ سنة".

واختتم: "احترامي للجميع.. وأي تجاوز صدر مني على مدار عمري فالاعتذار واجب".

وكان عبدالحفيظ طرح عدد من الأسئلة مستنكرًا إسناد مباريات الزمالك بالدوري لحكام بعينهم، مما دفع رئيس الزمالك للتعرض له من خلال فيديو نشره عبر صفحة الزمالك الرسمية".