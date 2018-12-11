ليفربول يعلن نفاد تذاكر مباراة نابولى بالكامل فى قمة دورى أبطال أوروبا

أعلن نادى ليفربول الإنجليزى نفاد تذاكر مباراة الفريق اليوم أمام نابولى، والتى تقام على ملعب أنفيلد فى العاشرة مساء اليوم.

ويواجه ليفربول خطر الإقصاء من دورى أبطال أوروبا حيث يحتاج للفوز بهدف نظيف أو بفارق هدفين باستثناء 2 / 0 لضمان التأهل دون النظر إلى نتيجة مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر.

ويتصدر نابولى جدول ترتيب المجموعة الثالثة فى دورى أبطال أوروبا بـ9 نقاط ثم سان جيرمان بـ8 نقاط وليفربول بـ6 نقاط وأخيرًا النجم الأحمر بـ4 نقاط.

وأعلن ليفربول عبر موقعه الرسمى أن تذاكر مباراة اليوم نفدت بالكامل، وبالتالى سيتواجد فى لقاء الليلة نحو 58 ألف متفرج وهى سعة الملعب الإنجليزى الشهير.

وجمع ليفربول 6 نقاط فقط من 5 مباريات، حيث لم يحقق الفوز سوى فى مباراتين على ملعبه ضد باريس والنجم الأحمر، وخسر الثلاث مباريات التى خاضها خارج أنفيلد حتى الآن.