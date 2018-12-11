الزمالك يطرح 10 آلاف تذكرة للجماهير في مباراة القطن للمرة الأولى هذا الموسم

طبع مجلس إدارة نادى الزمالك 10 آلاف تذكرة لطرحها للبيع للجماهير التي ترغب فى حضور مباراة القطن التشادى.

ويستضيف الزمالك نظيره القطن التشادي يوم السبت المقبل فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك، أن مباراة القطن التشادى، من المقرر أن تشهد دخول الجماهير للمدرجات، لأول مرة خلال الموسم الحالي عن طريق التذاكر وليس الدعوات.

وأوضح مجلس الزمالك ، بأنه سيتم بيع تذاكر المباراة بممر الملك فاروق المطل على شارع جامعة الدول، غدا الاربعاء في تمام الساعة الثامنة صباحا، مشيرًا إلى أن التذاكر المطروحة للبيع ستشتمل درجة أولى وتانية و موحدة و مقصورة.

وتوج الزمالك ببطولة كأس مصر الموسم الماضي ليتأهل للعب بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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