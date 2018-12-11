شكرا لقرائتكم تعرف على موعد مباراة الأهلي وجيما الأثيوبي فى بطولة دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الساعة السادسة من مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة موعداً لمباراة الأهلي وجيما أبا جعيفر الاثيوبي في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. وتقام المباراة على ملعب برج العرب بعدما حصل مسئولو القلعة الحمراء على موافقة من الجهات الأمنية بإقامة اللقاء هناك وطلب الاهلي حضور 30 ألأف مُشجع. وأسند الكاف إدارة مباراة الذهاب بين الاهلي وبطل أثيوبيا إلى الدولى التونسى صادق السلمى ويعاونه كلاً من الليبى عطية أمصاد والتونسى أيمن إسماعيل. أما مباراة الإياب بأثيوبيا فيديرها طاقم تحكيم صومالى بقيادة حسن محمد حاجى ويعاونه حمزة حاجى أبدى محمد نور.

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