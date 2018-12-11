شكرا لقرائتكم السلمى حكما لمواجهة الأهلي وجيفارا الإثيوبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، عن طاقم الحكام المقرر إداراته لمباراة الأهلي و أبا جيفارا الإثيوبي فى ذهاب دور الـ 32 من بولة دورى أبطال أفريقيا ، والمقرر إقامتها الجمعة المقبل .

وقد أسند الكاف إدارة المباراة إلى الدولى التونسى صادق السلمى ، فى ظل تألقه و ظهوره بمستوى جيد خلال الفترة لماصية من خلال المباريات التى تم إسنادها إليه .

ويعاون السلمى فى المباراة الأفريقية كلا من الليبي عطيه أمصاد والتونسي أيمن إسماعيل.

يذكر أن الأهلى يلتقى مع جيما الأثيوبى يوم الجمعة المقبل فى ذهاب دور الـ 32 من دورى أبطال أفريقيا .