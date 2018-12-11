شكرا لقرائتكم ليفربول يعلن نفاذ تذاكر مواجهة نابولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علن نادى ليفربول الإنجليزى نفاد تذاكر مباراة الفريق اليوم أمام نابولى، والتى تقام على ملعب أنفيلد فى العاشرة مساء اليوم.

ويواجه ليفربول خطر الإقصاء من دوري أبطال أوروبا حيث يحتاج للفوز بهدف نظيف أو بفارق هدفين باستثناء 2/0 لضمان التأهل دون النظر إلى نتيجة مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر.

ويتصدر نابولى جدول ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا بـ9 نقاط ثم سان جيرمان بـ8 نقاط وليفربول بـ6 نقاط وأخيرًا النجم الأحمر بـ4 نقاط.

وأعلن ليفربول عبر موقعه الرسمي أن تذاكر مباراة اليوم نفدت بالكامل وبالتالى سيتواجد فى لقاء الليلة حوالى 58 ألف متفرج وهى سعة الملعب الإنجليزى الشهير.

وجمع ليفربول 6 نقاط فقط من 5 مباريات، حيث لم يحقق الفوز سوى فى مباراتين على ملعبه ضد باريس والنجم الأحمر، وخسر الثلاث مباريات التى خاضها خارج أنفيلد حتى الآن.