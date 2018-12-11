شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزير الرياضة يكرم أبطال العالم فى كرة السرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على تكريم المنتخب المصرى لكرة السرعة بعد حصولهم على بطولة العالم للكبار والناشئين رقم 29 التى أقيمت بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 27 حتى 30 أكتوبر 2017 وبطولة العالم للكبار والناشئين لكرة السرعة، التى أقيمت بدولة الكويت خلال الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر 2018.



تكريم منتخ بكرة السرعة



تكريم منتخب السرعة

ومنح وزير الشباب والرياضة درع الوزارة إلى اتحاد كرة السرعة برئاسة المستشار عمرو حسين، كما منح وزير الرياضة شهادات تكريم للاعبين والأجهزة الفنية للمنتخب.



كرة السرعة



منتخب السرعة