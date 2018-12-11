شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لـ"الخليج 365".. الزمالك يعلن انتهاء أزمة ماريتمو البرتغالى رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك نجاح الوفد الذى تم إرساله إلى سويسرا لمتابعة ملف المحكمة الرياضية والقضايا ضد النادى فى التوصل لحل لإنهاء أزمة نادى ماريتمو البرتغالى.

وكان الزمالك قد أرسل وفدا يضم إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة وشريف إسلام مدير التسويق بالنادى لحل الأزمة مع النادى البرتغالى ومستحقات صفقة محمد إبراهيم المتأخرة.

وأكد الموقع الرسمى للزمالك أن الوفد نجح فى الوصول لتسوية مع الجانب البرتغالى بشأن تسديد المستحقات الخاصة به وهو ما وافق عليه الطرفان، وأضاف "كانت هناك جلسة اليوم فى المحكمة الرياضية وسوف يتم حفظ القضية فى الفيفا بعد الإطلاع على التسوية بين الطرفين ليتم غلق هذا الملف بنجاح".

وسبق وأكد ”الخليج 365” نجاح نادى الزمالك فى إنهاء أزماته بالفيفا مع كل الديَّانة بالاتفاق على سداد المستحقات المتأخرة على دفعتين.