شكرا لقرائتكم خبر عن السنغال تفوز على ليبيا وتصعد أول المجموعة بأمم أفريقيا للكرة الشاطئية بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق منتخب السنغال فوزا مهما على منتخب ليبيا، فى الجولة الثالثة من بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية، بعشرة أهداف مقابل هدف، ليتأهل المنتخب السنغالى إلى الدور نصف النهائى، كأول مجموعته بعد أن رفع رصيده إلى 7 نقاط، بينما جاء المنتخب الليبى ثالثا برصيد ثلاث نقاط.

وسيطر المنتخب السنغال على المباراة من البداية إلى النهاية، ونجح فى تسجيل عدد كبير من الأهداف، ليصعد إلى الدور نصف النهائى، وينافس على أحد تذكرتى التأهل لبطولة كأس العالم للكرة الشاطئية التى ستقام فى باراجواى عام 2019.