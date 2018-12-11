شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: كرة السرعة منتج رياضى مصرى تفتخر به مثل صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إن كرة السرعة منتج رياضى مصرى، ونفتخر بأنه دائما يحصل على أول بطولة العالم مثله مثل الإسكواش ومحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى. وأشار وزير الرياضة إلى أن منتخب كرة السرعة للناشئين والكبار مميز جدا، والأجيال المتعاقبة للعبة تواصل صدارة المشهد دائما. جاء هذا على هامش تكريم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بمقر الوزارة للمنتخب المصرى لكرة السرعة بعد حصولهم على بطولة العالم للكبار والناشئين رقم 29 التى أقيمت بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 27 حتى 30 أكتوبر 2017 وبطولة العالم للكبار والناشئين لكرة السرعة التى أقيمت بدولة الكويت خلال الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر 2018.

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