شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الأهلى تحصل على حقوق بث مباراة الفريق مع جيفارا بأبطال أفريقيا حصريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت قناة النادي الأهلي على حقوق بث مباراة الفريق الأحمر وجيفارا الإثيوبي، والتي تجمع الفريقين بدور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا حصرياً .

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره جيفارا في دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل .

كان النادي الأهلي قد حصل على لقب وصيف دوري أبطال أفريقيا في النسختين الماضيتين، وخسر المارد الأحمر نهائي أفريقيا في نسخة 2017 أمام الوداد المغربي، فيما خسر النسخة الماضية أمام الترجي التونسي .

و أسند الكاف إدارة مباراة الذهاب إلى الدولى التونسى صادق السلمى، فى ظل تألقه وظهوره بمستوى جيد خلال الفترة الماضية من خلال المباريات التى تم إسنادها إليه، ويعاونه فى المباراة الأفريقية كل من الليبى عطية أمصاد والتونسى أيمن إسماعيل.

أما مباراة الإياب فيديرها طاقم تحكيم صومالى بقيادة حسن محمد حاجى ويعاونه حمزة حاجى أبدى محمد نور ولم يحدد الكاف على موقعه ملعب المباراة.