شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية بالمغرب تؤازر الدراويش فى مقر الإقامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من أفراد الجالية المصرية بدولة المغرب على تحفيز لاعبى الإسماعيلى صباح الثلاثاء، داخل مقر إقامة الفريق بمدينة الدار البيضاء.

وفؤجى أعضاء بعثة الدراويش بحضور الجماهير لتحفيز اللاعبين، الذين قاموا بالتقاط الصور التذكارية.

يأتى ذلك قبل ساعات قليلة من المباراة المصيرية بين فريقى الإسماعيلى والرجاء، التى ستقام فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، فى إياب دور الـ16 بكأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب محمد الخامس.

ومن المنتظر أن تشهد هذه المباراة حضور بعض أعضاء الجالية المصرية لمؤازرة الدراويش بجانب مسئولى السفارة المصرية بالمغرب.