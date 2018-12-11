شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب قرار الأمن النهائى بخصوص ملعب مباراة القطن التشادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك، عدم تلقى إخطارا رسميا من الجهات الأمنية أو اتحاد الكرة بنقل مباراة القطن التشادى يوم السبت المقبل فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية لملعب برج العرب بالإسكندرية بدلا من بتروسبورت بالقاهرة.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية حول نقل مباراة الزمالك فى افتتاح مشواره ببطولة الكونفدرالية الأفريقية لتقام بملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأوضح المصدر أن مجلس الإدارة قام بطبع 10 آلاف تذكرة للجماهير الراغبة فى حضور مباراة القطن التشادى، وتم تحديد ملعب بتروسبورت فى التذاكر، لكن حال إصدار الأمن قرارا بنقل المباراة سيتم الالتزام به وتعديل ملعب اللقاء.