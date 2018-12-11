شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي فى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الساعة السادسة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة موعداً لمباراة الأهلي وجيما أبا جعيفر الإثيوبى فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة على ملعب برج العرب بعدما حصل مسئولو القلعة الحمراء على موافقة من الجهات الأمنية بإقامة اللقاء هناك وطلب الأهلى حضور 30 ألف مُشجع.

وأسند الكاف إدارة مباراة الذهاب بين الأهلى وبطل إثيوبيا إلى الدولى التونسى صادق السلمى ويعاونه كل من الليبى عطية أمصاد والتونسى أيمن إسماعيل.

أما مباراة الإياب بإثيوبيا فيديرها طاقم تحكيم صومالى بقيادة حسن محمد حاجى ويعاونه حمزة حاجى أبدى محمد نور.