شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: لدينا مبادرات عديدة لتنمية التعاون الرياضي مع الدول الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة لديها العديد من المبادرات المرتبطة بالشأن الأفريقي وتنمية التعاون الرياضي مع الدول الأفريقية.

وأضاف «صبحي» خلال اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب لمناقشة سبل تنمية التعاون الرياضي الأفريقي، الثلاثاء: «قدمنا هذه المبادرات لتتحول إلى برنامج زمني قابل للتنفيذ».

وأشار إلى أن وزارته تتواصل مع وزارة الخارجية، من خلال الإدارات التنفيذية، لافتًا إلى أن مصر تضم عدد كبير من مقرات الاتحادات الأفريقية.

وقال «صبحي» إن الرياضة تخلق العلاقات الطيبة بين الشعوب، وليس فقط الرياضة التنافسية، الأمر الذي تحرص عليه الوزارة من خلال برامجها.

ومن جانبه، قال النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، إن زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الهامة إلى دول القارة الأفريقية، والتي تصل إلى نحو 35% من زيارته الخارجية، تعد بمثابة طرق للأبواب، وبابا لفتح جسور تواصل جديدة داخل القارة الأفريقية.

وأضاف «رضوان» أن كثير من الزيارات التي قام بها الرئيس السيسي إلى الدول الأفريقية، تعد الأولى من رئيس مصري إليها خلال مايقرب من 30 عاماً، مما كان لها أثراً كبيراً.

وقال السفير حمدي لوزا، مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا، إن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع سفارات الدول الأفريقية لدي مصر والسفراء المصريين في دول أفريقيا، لتنفيذ جميع المبادرات والأنشطة التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، في إطار خطة الدولة لتعزيز التوجة المصري نحو أفريقيا.

وأضاف «لوزا» إن وزارة الخارجية حريصة على نجاح تلك المبادرات والمؤتمرات، والسعي لاستمرارها، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع مفوضية التنسيق الأفريقي ووزارات السياحة والطيران والداخلية، من أجل الوصول إلى الهدف المنشود من تلك الأنشطة لعام 2019، وأيضًا استمرارها لسنوات مقبلة.

وأوضح أن النجاحات التي يحققها المنتخب المصري يكون له مردود على علاقه مصر بأفريقيا.

ودعا «لوزا» الإعلام المصري للاهتمام بالقارة الأفريقية، وإعطاء فكرة للمشاهد المصري بأن الفريق المصري هو فريق عربي أفريقي.

وقال الدكتور عبدالله الباطش، ممثل مصر بمجلس الشباب العربي الأفريقي وعضو مكتب الشباب الأفريقي بوزارة الشباب والرياضة، إن الوزير وجه بالعمل في أفريقيا بشكل واضح، وبدعم الكوادر الشبابية.

وأضاف «الباطش» أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة خلال عام 2019، في ضوء إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أسوان عاصمة للشباب الأفريقي.