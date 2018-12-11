شكرا لقرائتكم خبر عن «كانافارو»: لا يمكن إيقاف «صلاح» و«ماني» و«فيرمينيو» إلا بتدخل الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استرجع باولو كانافارو، القائد السابق لنادي نابولي الإيطالي، بعض ذكرياته عن زيارة فريقه السابق الأخيرة إلى ملعب الآنفيلد، قبل أن يعطي توقعاته قبل عودة نابولي، الليلة، للآنفيلد لملاقاة ليفربول في مباراة مصيرية من أجل التأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال المدافع السابق في حديث لـ Corriere del Mezzogiorno: «الجمهور كان رائعًا، يعج بالحياة ويغني (لن تسير وحدك أبدًا)، هي تجربة استثنائية حقًا». وعن مباراة الليلة، علق قائلًا: «الإحصائيات تقول إن نابولي سيسجل هدفًا، ثم سيحتاج ليفربول لتسجيل على الأقل ثلاثة أهداف. (كارلو) أنشيلوتي (مدرب نابولي) بهدوئه الأوليمبي هو الرجل المناسب لنابولي، وسيسحب هامسيك الفريق كما يفعل دائمًا».

وتحدث شقيق الفائز السابق بالكرة الذهبية فابيو كانافارو عن ثلاثي الهجوم للريدز قائلًا: «(ساديو) ماني و(روبيرتو) فيرمينيو و(محمد) صلاح يركضون كما لو أنهم يستقلون درجات نارية، إيقافهم يتطلب تدخل الشرطة، هم لاعبون على أعلى مستوى كمدافعي نابولي».