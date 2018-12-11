مانشستر يونايتد يدخل الصراع على ضم لاعب وسط ليون

انضم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى الأندية الأوروبية الكبرى، التي تسعى لضم لاعب الوسط تانجي ندومبيلي من ليون الفرنسي.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أفادت بأن النادي الإنجليزي على استعداد لدفع 100 مليون يورو، لضم لاعب الوسط الفرنسي الشاب، قبل أن يخطفه أي من الأندية الأخرى.

الصحيفة الإسبانية، أشارت إلى رغبة مانشستر سيتي الإنجليزي وتوتنهام، وفي إسبانيا، إهتمامات كبرى من برشلونة لكنهم يضعونه في حسباتهم في حالة الفشل في ضم رابيو.

نيكولاس ندومبيلي صاحب الـ21 عاماً شارك مع ليون في21 مباراة وسجل هدفين.