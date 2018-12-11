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حارس نابولي يكشف خطة تجاوز ليفربول فى دوري الأبطال

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جدة - عمرو شويل أبدى دافيد أوسبينا حارس نابولي الإيطالي ثقته فى قدرة فريقه على الصعود لدور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا، محذراً زملائه من التركيز على إيقاف خطورة النجم المصري محمد صلاح في مباراة اليوم فقط.

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ويلتقي ليفربول الإنجليزي في العاشرة مساء اليوم مع نابولي الايطالي  بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثالثة بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

ويتصدر نابولى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، يليه باريس سان جيرمان الفرنسى فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، ثم ليفربول الإنجليزى فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، والنجم الأحمر الصربى فى المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

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وقال دافيد أوسبينا في تصريحات لصحيفة "صن" الإنجليزية، "محمد صلاح لاعب رائع، وتمكن من تسجيل 3 أهداف في مباراة ليفربول الأخيرة بمسابقة أمام بورنموث، لكن ليفربول يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين وليس محمد صلاح، علينا الحذر من خطورة بقية عناصر الفريق".

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أضاف حارس نابولي "ليفربول يعتمد على الأداء الجماعي وليس على لاعب واحد فقط، وهو سر وصول الفريق لنهائي النسخة الماضية من مسابقة دوري ابطال اوروبا".

واختتم أوسبينا تصريحاته قائلاً، "ليفربول فريق مميز، لكن نابولي يمتلك مدرب رائع هو كارلو أنشيلوتي ولاعبين رائعين، لدينا الثقة في التأهل لدور الـ 16 اليوم".

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ويحتاج ليفربول لتحقيق الفوز بهدف دون مقابل أو بفارق هدفين مثل 3 – 1، 4 – 2، لحجز مقعده في دور الـ 16 دون النظر لنتيجة مباراة النجم الأحمر وباريس سان جيرمان التي ستقام في نفس التوقيت بينما يكفي نابولي الحصول على نقطة التعادل للتأهل.

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ليفربول يمكن أيضاً أن يتأهل بالفوز على نابولى بأى نتيجة فى حال تعادل باريس سان جيرمان مع النجم الأحمر، وقد يودع محمد صلاح ورفاقه كافة المسابقات الأوروبية الموسم الحالي مبكراً،  في حال الخسارة أمام نابولى وفوز النجم الأحمر على باريس سان جيرمان، حيث سيتراجع ليفربول إلى المركز الرابع والأخير، ليودع مسابقتى دورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبى "اليوروباليج".

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