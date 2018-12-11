شكرا لقرائتكم فييرا يحذر نجوم الدراويش قبل مواجهة الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للإسماعيلى، إجتماعًا مطولًا مع لاعبيه قبل بدء مران فريقه الأخير تحضيرًا لملاقاة الرجاء.

وكان الدراويش قد أنهى إستعداداته أمس الإثنين على ملعب محمد الخامس الذى يستضيف اللقاء فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، فى إطار إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال.

وطالب ” فييرا ” من لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية أمام الرجاء خاصة وأن هذه المباراة تعد مصيرية لمواصلة الإنتصارات فى البطولات المختلفة.

وتابع أنه جاء إلى المغرب من أجل خطف بطاقة التأهل لمواصلة المشوار العربى الذى يسعد جماهير الدراويش.

وشدد على ضرورة الالتزام والانضباط التكتيكى داخل الملعب الذى يسهل مهمة الفريق طوال الـ 90 دقيقة.

ووجه المدير الفنى للدراويش، تعليمات خاصة للاعبى خط وسط بضرورة السيطرة على منتصف الملعب للحد من خطورة لاعبى الرجاء.

واختتم حديثه مع لاعبى الإسماعيلى، مطالبًا إستغلال فرص التهديف أمام مرمى الرجاء.