شكرا لقرائتكم الزمالك يطبع 10 آلاف تذكرة لمواجهة القطن التشادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام مسئولو نادى الزمالك بطبع 10 آلاف تذكرة للجماهير الراغبة فى حضور مباراة القطن التشادى يوم السبت المقبل فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية . وأعلن مجلس إدارة الزمالك ، أن مباراة القطن التشادى، سوف تشهد دخول الجماهير للمدرجات ، لأول مرة خلال الموسم الحالي عن طريق التذاكر وليس الدعوات . وأوضح مجلس الزمالك ، بأنه سوف يتم بيع تذاكر المباراة بممر الملك فاروق المطل على شارع جامعة الدول ، غدا الاربعاء في تمام الساعة الثامنة صباحا ، موضحا أن التذاكر المطروحة للبيع سوف تشتمل درجة أولى وتانية و موحدة و مقصورة .

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