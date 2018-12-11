"مدبولى" الزمالك على رادار المصرى والاتحاد.. والدورى السعودى فى الصورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل أحمد مدبولى صانع ألعاب الزمالك دائرة اهتمام ناديى المصرى والاتحاد السكندرى للحصول على خدماته خلال الميركاتو الشتوى المقبل فى ظل خروج من حسابات الجهاز الفنى لفريقه بقيادة السويسرى كريستيان جروس. وسبق وترددت أنباء قوية حول تلقى أحمد مدبولى عروضا من أندية سعودية للحصول على خدماته عن طريق وكيل أعماله. وخرج مدبولى من حسابات السويسرى جروس مع الزمالك خلال الموسم الحالى بشكل نهائى، حيث لم يشارك فى أى مباراة رسمية منذ قدوم الخواجة واكتفى بالتواجد فى التدريبات وأداء بعض المواجهات الودية فقط.

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