تعرف على حكام مباراتى الأهلى وأبا جيفارا الإثيوبى بدورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن طاقم الحكام المقرر إداراته لمباراتى الأهلى وأبا جيفارا الإثيوبى فى ذهاب وإياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها الجمعة المقبل.

وقد أسند الكاف إدارة مباراة الذهاب إلى الدولى التونسى صادق السلمى، فى ظل تألقه و ظهوره بمستوى جيد خلال الفترة لماصية من خلال المباريات التى تم إسنادها إليه، ويعاونه فى المباراة الأفريقية كل من الليبى عطية أمصاد والتونسى أيمن إسماعيل.

أما مباراة الإياب فيديرها طاقم تحكيم صومالى بقيادة حسن محمد حاجى ويعاونه حمزة حاجى أبدى محمد نور ولم يحدد الكاف على موقعه ملعب المباراة.

يذكر أن الأهلى يلتقى مع جيما الإثيوبى يوم الجمعة المقبل فى ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا.