شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يبدأ خطة تطوير قطاعات الناشئين من اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة وضع خطة لتطوير منظومة قطاعات الناشئين خلال الفترة المقبلة لتظهر بالصورة التى تليق بالكرة المصرية. وطلب أحمد شوبير من اللجنة الفنية برئاسة محمود سعد وضع خطة لتطوير قطاعات الناشئين وعمل مسابقات قوية على مستوى القطاعات والجمهورية ورغبته فى بناء بطولات قوية لإخراج لاعبين صغار السن لإفادة المنتخبات الوطنية. كما تضمنت الخطة البحث عن الملاعب التى تستضيف مباريات الناشئين والجمهورية خلال الفترة المقبلة بحيث تكون صالحة ولا تعيق الناشئين لتقديمهم المهارات التى يمتلكونها.

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