شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطبع 10 آلاف تذكرة لمباراة القطن التشادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مسئولو نادى الزمالك بطبع 10 آلاف تذكرة للجماهير الراغبة فى حضور مباراة القطن التشادى يوم السبت المقبل، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية . وأعلن مجلس إدارة الزمالك، أن مباراة القطن التشادى، سوف تشهد دخول الجماهير للمدرجات لأول مرة خلال الموسم الحالي عن طريق التذاكر وليس الدعوات. وأوضح مجلس الزمالك، أنه سوف يتم بيع تذاكر المباراة بممر الملك فاروق المطل على شارع جامعة الدول، غدا الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة صباحا، موضحا أن التذاكر المطروحة للبيع سوف تشمل درجة أولى وتانية وموحدة ومقصورة.

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطبع 10 آلاف تذكرة لمباراة القطن التشادى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .