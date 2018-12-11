شكرا لقرائتكم خبر عن ستيف بروس يبتعد عن تدريب الأهلى.. اعرف الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال ملف المدرب الأجنبى الجديد للأهلى يشغل اهتمام الملايين من جماهير المارد الأحمر، التى تترقب إعلان المدرب الجديد خلفاً للفرنسى باتريس كارتيرون الذى رحل لسوء النتائج.

إدارة النادى الأهلى فتحت خطوط اتصالات مُكثفة خلال الفترة الماضية مع عدة مدربين من بينهم الأرجنتينى رامون دياز والأورجويانى جوزيه دانيال كارينيو والبرتغالى فيريرا ومواطنه كارلوس كيروش ومعهم الساحر مانويل جوزيه والفرنسى ديسابر، قبل أن يدخل الأهلى فى مفاوضات مُكثفة مع الإنجليزى ستيف بروس.





ستيف بروس يرحّب بتدريب الأهلى

الأهلى قطع شوطاً كبيراً فى المفاوضات مع ستيف بروس ورحّب الأخير الذى سبق له تدريب أكثر من لاعب مصرى بالدورى الإنجليزى أمثال أحمد المحمدى وجدو وأحمد فتحى بالعرض الأهلاوى ووافق على قبول المهمة.

مفاوضات الأهلى مع ستيف بروس دخلت مرحلة الاتفاقات شبه الرسمية بعدما اتفق الأهلى مع المدرب الإنجليزى على الوصول للقاهرة صباح اليوم الثلاثاء، من أجل توقيعه العقود الرسمية قبل أن تتوقف المفاوضات، ويُقرر مسئولو الأهلى تأجيل التوقيع وتجميد المفاوضات لحين إشعار آخر.





أسباب تجميد مفاوضات ستيف بروس

مصدر فى الأهلى قال إن إدارة النادى قررت تجميد المفاوضات بعد إحصائية وصلت لمحمود الخطيب رئيس النادى جعلته يؤجل فكرة التعاقد مع بروس بسبب طريقته الدفاعية فى التدريب بجانب عدم اعتياده على المنافسة على البطولات مع الفرق التى سبق له تدريبها، كما أن بروس اشترط وجود جهاز أجنبى كامل معه بما فيهم مدرب حُراس المرمى.

وأكد المصدر أن شروط ستيف بروس والخوف من فشله مع الأهلى بسبب عدم القدرة على تحمّل الضغوط الجماهيرية والإعلامية جعل رئيس النادى يتراجع خطوة وربما خطوات للوراء ويؤجل التوقيع مع ستيف بروس رغم أن الأخير كان يستعد لاستقلال الطائرة المُتجهة من لندن للقاهرة لتوقيع عقود نادي القرن الأفريقى.



الخطيب يتحدث عن كواليس المدرب الجديد الخطيب يتحدث عن كواليس المدرب الجديد المصدر ذاته أوضح أن رئيس الأهلى تحدث فى اجتماع مجلس إدارة النادى مساء أمس الاثنين، بفرع الشيخ زايد وقال لأعضاء المجلس: لن أتسرّع فى مسألة المدرب.. وهناك أخبار كثيرة غير صحيحة يتم تداولها عن المدرب الجديد للفريق، مُتابعاً: هناك مدربين أثنين فقط أُفاضل بينهما تمهيداً لاختيار أحدهما والتعاقد معه لقيادة الفريق.

وأوضح المصدر أن المدرب الجديد قد يتم الإعلان عنه فى غضون أسبوع، حيث يرى رئيس الأهلى أن التسرّع فى هذا الملف لن يكون جيداً ومن الأفضل التروّى واختيار الأنسب للأهلى من جميع النواحى.