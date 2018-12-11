شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الإسماعيلى قبل مواجهة الرجاء المغربى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البرازيلى يوسف فييرا، برنامج اليوم على لاعبيه فى خامس أيام البعثة بدولة المغرب.

ودخل الفريق معسكرًا مغلقًا بالمغرب مساء الجمعة الماضى استعدادًا لملاقاة الرجاء المغربى فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، فى إياب دور الـ16 بكأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب محمد الخامس، حيث اجتمع أعضاء الفريق لتناول وجبة الأفطار فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وفى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا يتناول الفريق وجبة الغذاء، وأعلن التشكيل الأساسى فى تمام الساعة الخامسة مساء.

وسيتوجه الإسماعيلى إلى ملعب المباراة فى تمام الساعة السابعة مساء، وسط إجراءات أمنية مشددة.