شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاسماعيلي والرجاء المغربى اليوم الثلاثاء 11 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام مساء اليوم الثلاثاء الموافق 11 / 12 / 2018 مباراة الاسماعيلى والرجاء المغربى فى إطار مباريات إياب دور الستة عشر للبطولة العربية، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت فى الإسماعيلية بالتعادل السلبى.

موعد مباراة الاسماعيلي والرجاء المغربى

تقام مباراة الاسماعيلى والرجاء المغربى على استاد محمد الخامس بالمغرب فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

سيناريوهات صعود الاسماعيلي للدور التالى

يحتاج الدراويش للفوز بأى نتيجة أو التعادل الإيجابى لاستمرار المنافسة على اللقب العربى هذا الموسم، الذى يطمع الإسماعيلى فى التتويج به لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج المحلية، ولحصد إحدى البطولات التى يشارك فيها هذا الموسم وهى كأس مصر والبطولة العربية وبطولة دورى أبطال أفريقيا وذلك فى ظل صعوبة المنافسة على مسابقة الدورى.

الرجاء يقرر استمرار بيع تذاكر مباراة الاسماعيلى

قرر مسئولو نادى الرجاء استمرار بيع تذاكر لقاء فريقهم ضد الإسماعيلى فى البطولة العربية، حتى ساعات قليلة من انطلاق المباراة، وذلك بملعب الوازيس، جاء ذلك نظرًا للاقبال الضعيف عليها بعد ارتفاع ثمن التذكرة.

حسنى عبد ربه يطالب نجوم الإسماعيلى بحسم التأهل

عقد حسنى عبد ربه قائد الاسماعيلى عدة جلسات مع زملائه بالفريق من أجل تحفيزهم على تقديم عرض قوى أمام الرجاء.

وطلب "القيصر" من اللاعبين بالتركيز جيدًا خلال المباراة لإسعاد جماهير الدراويش سعيًا وراء مواصلة المنافسة على اللقب العربى.