شكرا لقرائتكم خبر عن 5 رسائل من فييرا لنجوم الإسماعيلى قبل مواجهة الرجاء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للإسماعيلى، اجتماعًا مطولًا مع لاعبيه قبل بدء مران فريقه الأخير تحضيرًا لملاقاة الرجاء.

كان الدراويش قد أنهى استعداداته أمس الاثنين على ملعب محمد الخامس الذى يستضيف اللقاء فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، فى إطار إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال.

وطالب ” فييرا ” من لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية أمام الرجاء، خاصة وأن هذه المباراة تعد مصيرية لمواصلة الانتصارات فى البطولات المختلفة.

وتابع أنه جاء إلى المغرب من أجل خطف بطاقة التأهل لمواصلة المشوار العربى الذى يسعد جماهير الدراويش، مشددا على ضرورة الالتزام والانضباط التكتيكى داخل الملعب الذى يسهل مهمة الفريق طوال الـ 90 دقيقة.

ووجه المدير الفنى للدراويش، تعليمات خاصة للاعبى خط الوسط بضرورة السيطرة على منتصف الملعب للحد من خطورة لاعبى الرجاء.

واختتم حديثه مع لاعبى الإسماعيلى، مطالبًا استغلال فرص التهديف أمام مرمى الرجاء.