شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تعرف على ملعب مباراة العودة بين الزمالك والقطن بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الزمالك لافتتاح مشواره ببطولة الكونفدرالية الأفريقية باستضافة القطن التشادي يوم السبت المقبل، فى ذهاب دور الـ 32 للبطولة على ملعب بتروسبورت. ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة الذهاب ليخوض لقاء العودة أمام القطن بأعصاب هادئة، والمقرر إقامتها أحد أيام 21 أو 22 أو 23 ديسمبر الجارى.

ملعب مباراة الزمالك والقطن التشادى وتقام مباراة الإياب بين الزمالك والقطن على ملعب إدريس محمد أويا الكائن بمدينة إنجامينا عاصمة تشاد .

ملعب عاصمة تشاد ويتسع ملعب مباراة العودة بين الزمالك والقطن لحضور 30 ألف مشجع ومغطى بالنجيل الصناعى ويعد الملعب الرسمى لمنتخب تشاد فى كافة مبارياته الدولية .

مدرجات ملعب مباراة الزمالك والقطن كما يستخدم الملعب لعدة أغراض بخلاف إقامة مباريات كرة القدم حيث يستضيف فى بعض الأحيان حفلات خاصة تقام بداخله .

ملعب تشاد يستضيف إحدى الحفلات

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