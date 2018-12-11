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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول مباريات نصف نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة عن جدول مباريات دور نصف نهائى دورى المرتبط ، و التى تقام يومى 13 و 14 ديسمبر الجارى .
ووفقا لجدول المنافسات يلتقى الاهلى مع سبورتنج، والاتحاد مع الجزيرة يوم الخميس 13 ديسمبر، فى ترتيب الفرق من الأول إلى الرابع .
كما يلتقى سموحة مع الزمالك و الجياد مع طلائع الجيش فى الترتيب من الخامس إلى الثامن .
ومن المقرر أن تقام مباريات العودة فى اليوم التالى وهو الجمعة 14 ديسمبر أيضا .
جدول دورى السلة
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