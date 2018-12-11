العقدة الإيطالية تطارد محمد صلاح قبل مواجهة نابولى بدورى أبطال أوروبا

صدى البلد - عمرو الحلوانى يقود النجم المصرى محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزى فريقه اليوم أمام نابولى فى المباراة التى تقام بينهما بملعب الأنفيلد فى اطار لقاءات الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أوروبا " الشامبيونزليج " . ويسعى محمد صلاح إلى فك العقدة الإيطالية التى تطارده بمنافسات دورى أبطال أوروبا نتيجة عدم التسجيل فى شباك الفريق الإيطالية بالشامبيونزليج طوال الفترة الماضية، حيث سبق لصلاح أن لعب أمام الفرق الإيطالية في 3 مباريات، الأولى مع فريق فيورنتينا بمواجهة فريق أي إس روما في الدور...

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