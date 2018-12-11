تعرف على حكم مباراة الأهلي وأبا جيفارا الإثيوبي

صدى البلد - عمرو الحلوانى أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، عن طاقم حكام مباراة الأهلي أمام أبا جيفارا الإثيوبي المقرر إقامتها الجمعة المقبل في إطار لقاءات ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا. وأسند الاتحاد الإفريقي، المباراة إلى التونسى الدولى صادق السلمي. ويعد "السلمى"، أحد الحكام الجيدين الذين نجحوا فى الظهور بمستوى جيد خلال الفترة الماضية.

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